Mit einem Begrüßungsgottesdienst wurde Christian Richter am Sonntag 30.08.2020 als neuer Pastor der Friedenskirche in sein Amt eingeführt. Gemeinde und Gäste trafen sich an der Bergstraße, bzw. verfolgten die Einführung online.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto: „Willkommen auf der Baustelle“. Grußworte kamen von Bürgermeister Werner Arndt von Pfarrer Heiner Inning von der katholischen Pfarrei Hl. Edith Stein und von Pfarrer Martin Giesler im Namen der Evangelischen Stadtgemeinde Marl. Da Christian Richter bekennender LEGO – Fan ist, gab es u.a. überdimensionale Steine als Willkommensgeschenk.