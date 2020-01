Du bist handwerklich begabt und körperlich fit? Die Tätigkeit eines Dachdeckers umfasst den Neubau und die Wartung von Steil- und Flachdächern. Außerdem sind Dachdecker für die Wärmedämmung, die Abdichtung und die Reparatur von Dächern zuständig.

In der Ausbildung lernst du nicht nur das Eindecken von Dächern mit verschiedenen Materialien, sondern auch, wie Putz und Beton gemischt werden, wie Bauzeichnungen und Pläne richtig zu lesen sind und wie Holzkonstruktionen für Dachstühle angefertigt werden.

Die Ausbildung findet sowohl in unserem Betrieb als auch in der Berufsschule statt. im 1. Lehrjahr in Gelsenkirchen, danach im Blockunterricht in Eslohe. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zu überbetrieblicher Ausbildung. Ausserdem gibt es eine berufsübergreifende praktische Ausbildung um alle Dachdeckungstechniken kennenzulernen. In der Praxis bist du mit einem unserer Teams auf den Baustellen unterwegs. Die Ausbildung ist auf 3 Jahre ausgelegt. Bei guten Leistungen kann auf 2 Jahre verkürzt werden.

Die Voraussetzungen

handwerkliches Geschick,

zeichnerische Fähigkeiten und gutes Raumvorstellungsvermögen

schwindelfrei und wetterfest

Was in diesem Bereich noch sehr interessant ist, man kann nach der abgeschlossenen Ausbildung auf die Walz gehen. Der Begriff Wanderjahre (auch Wanderschaft, Walz, Tippelei, Gesellenwanderung) bezeichnet die Zeit der Wanderschaft zünftiger Gesellen nach dem Abschluss ihrer Lehrzeit (Freisprechung).

Sie war seit dem Spätmittelalter bis zur beginnenden Industrialisierung eine der Voraussetzungen der Zulassung zur Meisterprüfung. Die Gesellen sollten vor allem neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenlernen sowie Lebenserfahrung sammeln.

Falls Du Dir nicht sicher bist: Komm gerne zu einem Praktikum zu uns.

Du fährst mit einem Team zur Baustelle und kannst so schon mal Höhenluft schnuppern und die Kollegen und den Arbeitsalltag kennenlernen.

Bewirb dich also jetzt bei uns und werde Teil unseres Teams!

Schicke uns deine Bewerbung ganz einfach per E-Mail an:

info@dachdecker-luerkens.de

oder per Post an:

Lürkens Bedachungen GmbH & Co. KG

Spechtstrasse 92

45772 Marl

Alternativ kannst du uns deine Bewerbung selbstverständlich, nach Terminabsprache unter den Ruf.-Nummer Telefon: 0049 - (0)2365 - 44 55 1 oder

Mobil: 0049 - (0)162 - 66 52 80 7 auch persönlich übergeben.

Wir freuen uns auf dich!