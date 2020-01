Am Donnerstagabend gegen 23.42 Uhr lösten Unbekannte einen Einbruchalarm aus, weil sie eine Fensterscheibe eines Büros an der Römerstraße einschlugen.

An der Tatörtlichkeit konnten ein Brecheisen und ein Einweghandschuh aufgefunden werden. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.