Am Samstag, 28. März, wurde gegen 21.36 Uhr die Star Tankstelle in Moers auf der Lintforter Straße in Moers überfallen.

Zwei maskierteTäter überfielen eine Star-Tankstelle in Moers. Eine 30-jährige Angestellte der Tankstelle wurde aufgefordert, die Kasse zu öffnen und die Einnahmen herauszurücken. Die 30-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab die Einnahmen. Zur Höhe der Beute können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Wie die Angestellten bezeugten, waren die Täter unbewaffnet.

Die Täter waren sehr dünn, trugen Basecaps und Bandanas

Die Täter konnten so beschrieben werden: Beide waren männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt,1.75 bis 1.80 Meter groß. Beide sollen sehr dünn gewesen sein. Der eine Täter trug ein khaki-grünes

Basecap, ein rotes Bandana mit weißem Muster (das ist ein Stirnband), hatte ein schwarzes Oberteil mit weißem Logo aufder linken Brust an, trug weiße Latexhandschuhe, eine khaki-grüne Hose und dunkle Schuhe und sprach fließend Deutsch mit latent osteuropäischem Akzent.

Der zweite Täter trug eine dunkle Basecap, ein weißes Bandana, eineschwarze Kapuzenjacke, dunkle Handschuhe , dunkle Hose, dunkleSneaker und sprach ebenfalls fließend Deutsch.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kreispolizeibehörde Wesel unter der

Telefonnummer: 02841-1710.