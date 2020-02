Wir, s. Foto, haben eine besonders ehrenvolle Aufgabe! Wir dürfen das „närrische Nudelholz“ 2020 verleihen. Unsere diesjährige Nudelholzträgerin kommt aus Mäbbeck und ist für Mäbbeck unverzichtbar. Obwohl sie erst seit 23 Jahren in Mäbbeck lebt, arbeitet sie intensiv an der Gestaltung des Ortsteiles mit. Sie versteht sich auf’s Gestalten, denn sie hat Architektur studiert. Auch bei der Umgestaltung unseres Jugendheimes hatte sie ihre Finger gestaltend mit im Spiel. Anja Reutlinger ist Ratsfrau, im Rat der Stadt Moers und gehört der SPD an. Wenn man mit ihr zusammenarbeiten will, muss man keine roten Socken tragen. Sie ist nicht krampfhaft ideologisch geprägt. Das widerspräche ihrem Gestaltungswillen und ihrer auf Ausgleich bedachten Natur. Wahrscheinlich hat das auch den Ursprung in ihrer musischen Begabung. Harmonie, nicht nur in der Musik, ist für sie lebenswichtig.

Neben ihrer musikalischen Ader ist Anja sehr belesen. Es darf außer „seriöser Literatur“ auch schon mal ein Krimi oder ein Liebesroman sein. Ihr neues, wichtiges Projekt und Steckenpferd ist seit einigen Monaten „Anjas Werkstatt“ auf der Zwickauerstraße. Diese Einrichtung steht allen Meerbeckern offen und wird intensiv für kulturelle Angebote und als Job Café mit dem sci genutzt sowie als „Meerbecker Treffpunkt“. Anja Reutlinger ist engagiert und kümmert sich. Von daher ist Elferrat der KAB Sankt Barbara, Meerbeck einhellig der Meinung: „Anja Reutlinger hat sich um den Ortsteil Meerbeck und die Menschen, die hier leben, verdient gemacht.“

Aus diesem Grund verleihen wir ihr das närrische Nudelholz 2020.

Das Nudelholz zeigt Meerbecker Motive und Symbole, die für sie Aussagekraft haben. Unter anderem das Geleucht, die Sankt Barbara Kirche, Anjas Werkstatt. Und neben ihrem Cello, im 250sten Geburtsjahr von Ludwig van Beethoven, die erste Notenzeile der Ode an die Freude.

Auf unsere neue Nudelholzträgerin Anja Reutlinger ein herzliches, dreifaches

Mäbbeck Helau

Anja Reutlinger Helau

Nudelholz Helau