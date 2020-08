Fortsetzung der Englischkurse ab 17.08.2020



Englischkurse im CJD Institut für Weiterbildung NRW in Moers. Fitness für das Gehirn, Sprachtraining für den Urlaub im Hotel oder im Wohnmobil!

Die Englischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene im CJD Institut für Weiterbildung NRW in Moers bieten Austausch, Auffrischung und Vertiefung der Sprachkenntnisse gleichermaßen. Insbesondere Alltagsthemen und „Small Talk“ werden aktiv im Kurs besprochen und eingeübt.

Ab 17.08.2020 werden die Kurse in Moers montags vormittags und dienstags abends fortgesetzt. Sowohl „Neulinge“ als auch „alte Hasen“ in Englisch sind herzlich willkommen. In der ersten Stunde können die Interessierten kostenlos „schnuppern“.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Susanne Lepczynski, susanne.lepczynski@cjd.de oder unter 02841 1409-661. Das CJD IfW NRW hält in allen Veranstaltungen die Hygieneregeln ein.