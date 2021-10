In einer multimedialen Präsentation in der städtischen Volkshochschule Monheim führt Reiseblogger Ralf Zöllner am Mittwoch, 6. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr, durch die südliche Toskana.

Seine Fotos und Videos der beliebten italienischen Urlaubsregion lassen die Zuschauer visuell eintauchen in die ursprüngliche Landschaft mit Weinbergen, grünen Hügeln und Meer.

Informationen zur reichhaltigen Kultur vervollständigen den Vortrag. Geografisch geht von der südlichen Küste bei Grosseto in die Berge bis nach Siena. Der Eintritt kostet 6 Euro. Anmelden können sich Interessierte unter: https://vhs.monheim.de/, per E-Mail an: vhs@monheim.de oder persönlich in der VHS-Geschäftsstelle (Tempelhofer Straße 15, unter Angabe der Kursnummer 21W1301).