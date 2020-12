Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit werden für viele ältere Menschen die Corona-bedingten Einschränkungen besonders spürbar. Wie schön ist es dann, einen kleinen Weihnachtsgruß zu bekommen und zu sehen, dass jemand an einen denkt.

Das Team der Caritas-Freiwilligenzentrale möchte die Aktion "Brieftaube" wieder aufleben lassen und sucht Jugendliche, aber auch gerne Familien oder Erwachsene, die einem älteren Menschen mit einem kleinen Weihnachtsgruß eine Freude machen möchten. Wie das geht? Einfach einen lieben Gruß schreiben beziehungsweise gestalten.

Gerne kann etwas Gebasteltes, ein Gedicht oder ein Bild mitgeschickt werden. Dann den Weihnachtsgruß abschicken. Entweder per Post an Caritas-Freiwilligenzentrale Mettmann, Mittelstraße 13, 40822 Mettmann oder per Mail an fwz-mettmann@caritas-mettmann.de. Das Team der Freiwilligenzentrale leitet die Weihnachtspost weiter.

Mehr Informationen gibt es unter Telefon (02104) 144408.