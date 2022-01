Sagt mal, kennt ihr das auch? Trübe Gedanken passend zum Wetter. Man kommt nicht wirklich in die Gänge, irgendwie fällt alles schwer.

Der ganze Corona Mist, ständig neue Regeln, diese blöde Maske.

Dann das Wetter, dunkel, trostlos.

In den Medien überwiegend negative Nachrichten.

Mir drückt all das sehr auf die Stimmung. Stelle mir dann vor einfach im Bett zu bleiben, Jalousie runter und nichts mehr von draußen hören und sehen. Tut sicher auch mal gut, aber wirkt garnicht so wie ich es mir vorgestellt habe.

Meine Lösung ist raus in die Natur. Bei Wind und Wetter. Das macht den Kopf frei und verändert die Sicht der Dinge.

Es tut so gut die Natur zu beobachten, die Veränderungen zu sehen.

Wer genau hinschaut, sieht schon die ersten Frühlingsboten. Für mich ist es Balsam für die Seele.