Obdachlose und Drogensüchtige in Köln: FREIE WÄHLER fordern defensive Architektur und ein bundesweites Wohnungsbauprogramm.



Torsten Ilg, Bundestagskandidat der Freien Wähler stellt sich hinter die Bürgerinitiativen zum Schutz der Kölner Innenstadt. Gemeinsam mit Detlef Hagenbruch, Direktkandidat im Wahlbezirk I, will er das Thema in den Bundestag einbringen:

„Aufgebrachte Kölner Bürger planen ein Bündnis für die Kölner Innenstadt zu schmieden. Elf Vereine sind mit im Boot. Es sind Bürger, die teilweise seit Jahrzehnten dort leben oder arbeiten. Die sich auskennen mit den Schwierigkeiten vor Ort. Als Bundestagskandidat der Partei Freie Wähler unterstütze ich diese Pläne. So lange die Bundesregierung kein Programm gegen Wohnungslosigkeit plant, müssen wir uns in Köln notgedrungen auch mit der sogenannten „defensiven Architektur“ befassen, wie sie bereits in anderen europäischen Großstädten seit langem Realität ist. Ich denke gerade am Neumarkt werden Hausbesitzer und Anwohner in Eigeninitiative bald solche Maßnahmen ergreifen, was man ihnen nicht verübeln kann. Die Prüfung und Erlaubnis entsprechender baulicher Schutzgitter auf öffentlichen Plätzen, wie sie z.B. in London bereits umgesetzt sind, müssen es den privaten Haus- und Grundbesitzern und Geschäftsleuten ermöglichen, ihre Bereiche zu schützen. Zahlreiche wilde Lager von Obdachlosen und Drogensüchtigen können bis zur Umsiedlung der Menschen helfen, die Passagen und Häuser freizuhalten“

So Ilg in einer aktuellen Pressemitteilung.