Am Mittwochnachmittag, 16. Dezember, gegen 17.13 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude auf der Prinzeß-Luise-Straße alarmiert. In einer Wohnung im sechsten Obergeschoss des Gebäudes kam es zu einem Brand, woraufhin der Rauchwarnmelder in der Wohnung ausgelöst hat. Dadurch wurden Personen in den Nachbarwohnungen gewarnt, konnten den Notruf absetzen und sich ins Freie begeben.

Zu Beginn des Feuerwehreinsatzes wurden noch Bewohner in der betreffenden Wohnung vermutet. Umgehend wurde eine Menschenrettung eingeleitet und die Wohnung nach Personen abgesucht. Parallel konnten ungefähr 70 Bewohner das Gebäude über den Treppenraum verlassen und in zwei Straßenbahnen der Ruhrbahn betreut werden. Im Einsatzverlauf konnte keine Person in der Brandwohnung aufgefunden werden und die Brandbekämpfung konnte rasch zum Abschluss gebracht werden. Nach der Belüftung des Gebäudes und den abschließenden Messungen auf Rauchgase konnten die betreuten Personen wieder zurück in ihre Wohnungen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Prinzess-Luise-Straße für die Einsatzdauer von gut 60 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.