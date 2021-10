Am Sonntag, 10. Oktober, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Aktienstraße in Mülheim an der Ruhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn.

Ein 85-jähriger Autofahrer beabsichtigte aus einer Parklücke auf der Aktienstraße heraus in Richtung Mülheimer Innenstadt zu wenden. Auf Höhe der Haltestelle "Aktienstraße" fuhr der Senior über eine durchgezogene Linie und nahm der fahrenden Straßenbahn vermutlich die Vorfahrt.

Eine vom Straßenbahnfahrer (42) eingeleitete Notbremsung konnte den Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Der Wagen verkeilte sich und war nicht mehr fahrbereit.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Alle Fahrgäste blieben unverletzt.