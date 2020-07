Ein Streifenwagen fuhr am Sonntagnachmittag, 17. Juli, gegen 17.35 Uhr im Rahmen des "SIE"-Projektes, welches für die Sicherheit im Bereich der Innenstadt und Eppinghofen ins Leben gerufen wurde, über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mülheimer Innenstadt.Den Beamten fiel ein silberner Opel Omega auf, welcher zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden sollte.

Auf der Konrad-Adenauer-Brücke gab das Streifenteam den Opelfahrer die polizeilichen Anhaltezeichen. Der männliche Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens.Stattdessen beschleunigte er, wechselte mehrfach die Fahrspur, überfuhr eine durchgezogene Linie und überholte unbeteiligte Fahrzeuge ohne den Blinker zu setzten. Er setzte seine Fahrt durch Speldorf in Richtung Duisburg fort.

Plötzlich fuhr er langsamer, sodass die Beamten den Eindruck bekamen, dass er die Weisung einer Verkehrskontrolle nun nachkommen will. Kurz darauf beschleunigter er jedoch massiv und ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Die Streifenbesatzung schaltete das Blaulicht und das Martinshorn ein und nahm die Verfolgung auf. Über die Einsatzleitstelle wurden Streifenwagen in Duisburg, sowie ein Polizeihubschrauber alarmiert, die nach dem silbernen Opel fahndeten. Immer wieder riss der Sichtkontakt der Beamten aufgrund der hohen Geschwindigkeit zum Opel Omega ab.

Schlussendlich konnte das gesuchte Fahrzeug gegen 18.10 Uhr in Duisburg auf der Salmstraße festgestellt werden. Womöglich flüchtete der Fahrzeugführer in Richtung Bürger-Pütz-Straße. Die angebrachten Kennzeichen an dem silbernen Opel waren bei der Polizei bereits als gestohlen gemeldet. Des Weiteren wies das Fahrzeug diverse Unfallbeschädigungen auf. Die Kennzeichen und der Opel Omega wurden von der Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugenhinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.