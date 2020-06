Am Samstagabend, 27. Juni, gegen 20.20 Uhr meldeten Anrufer über die Notrufleitungen, dass auf der Mellinghofer Straße in Dümpten ein kleines Kind von einem Auto überfahren wurde. Nachdem das schwerverletzte zweijährige Mädchen von den Einsatzkräften versorgt und in ein Klinikum gefahren werden konnte, nahmen Polizeibeamte die Unfallermittlungen auf.

Offenbar riss sich das kleine Mädchen von der Hand eines Familienangehörigen los und rannte in Richtung der vierspurigen Mellinghofer Straße. Der 37-jährige Angehörige folgte sofort, wie Zeugen beobachteten, konnte das Kind aber nicht rechtzeitig einholen, bevor es auf der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst wurde. Glück im Unglück hatte die Kleine dennoch. Eine auf der rechten Spur fahrende 34-jährige Mülheimerin bremste ihren VW und den daran befindlichen Anhänger sofort ab. Etwa 200 Meter hinter der Straße "Denkhauser Höfe" fuhr die Frau offenbar nur mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Oberhausen, da sie kurz zuvor an einer roten Ampel anhalten musste.

Das Kind prallte daher vermutlich "nur" gegen die Fahrzeugseite und wurde zurück an den Fahrbahnrand geschleudert, wo der nachgeeilte 37-Jährige sie sofort aus dem Gefahrenbereich zog. Überrollt, wie die erschreckten Anrufer zuvor schilderten, wurde sie glücklicherweise nicht. Die erlittenen Verletzungen müssen dennoch stationär im Krankenhaus behandelt werden. Das Mülheimer Verkehrskommissariat wird jetzt den genauen Unfallhergang prüfen und erforderliche Maßnahmen ergreifen.