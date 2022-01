Der Mülheimer Perkussionist und Trommellehrer Thomas Kahle bietet wieder in Kooperation mit dem Familienbildungswerk Ewes e.V. / Mülheim an der Ruhr und dem Grend-Bildungswerk / Essen einen Trommelkurs im Europa-Pavillon in der Mülheimer "MÜGA" an:

Ab dem 25. Januar 2022 findet Dienstags, 14-tägig über fünf Termine von 19-21 Uhr,

ein Trommelkurs für Interessierte mit Vorkenntnissen statt.

Die musikalische Reise unter Motto: Groove-Mix geht von Brasilien über Rhythmen aus Kuba bis hin zu den Wurzeln der westafrikanischen Trommel-Musik.

Folgende Instrumente stehen zur Verfügung: Cajon, Conga, Djembe, Basstrommeln und brasilianische Instrumente.

Der Kursleiter Thomas Kahle hat all diese (Trommel)-Kulturen bereist und freut sich darauf sein Wissen weiterzugeben.

Selbstverständlich werden alle Corona Schutzmaßnahmen wie Abstand und Hygiene berücksichtigt, ein Luftreinigungsgerät steht ebenfalls im Raum.

Ebenso wird der Kurs auf 10 Teilnehmer*innen begrenzt! Momentan gilt die 2G - Regel !

Anmeldungen bitte über das www.grend-bildungswerk.de unter "kultureller Vielfalt",

oder telefonisch unter 0201 / 85132-20 oder 22.

Instrumente stehen zur Verfügung!

Auf der Homepage des Musikers finden sie weitere Termine, Angebote und natürlich Musik:

www.samba-ruhrgebeat.de