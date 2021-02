Wegen der aktuellen Einschränkungen im Bereich Kunst, Kultur und Bildung haben Selma Scheele (Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung) und Barbara Schmidt (Theater-und Kulturpädagogik) eine online-Plattform für kulturelle Bildung entwickelt.

„Wir sind davon überzeugt, dass es auch es in Zukunft einen Bedarf an alternativen kulturellen und künstlerischen Online-Formaten geben wird“, meint Selma Scheele. Die neue Plattform "Ins Netz gegangen" richtet sich an alle Mülheimer Akteure der kulturellen Bildung sowie auch direkt an Kinder und Jugendliche selbst.

"Ins Netz gegangen" ist partizipativ aufgebaut und lädt zur Mitwirkung ein. Auf der Plattform finden sich Spiele und Tutorials aus verschiedenen Kunstsparten. Unkompliziert in der Handhabung können diese variabel eingesetzt werden, ob im Klassenzimmer, im Jugendzentrum oder auch zuhause mit der Familie.

„Für uns ist es vor allem wichtig, dass sich die Kinder und Jugendlichen, sowie auch die Akteure der Stadt aktiv beteiligen können. Wir freuen uns auf Vorschläge und Spielideen von Mülheimer Multiplikatoren“, meint Barbara Schmidt.

Projekte finden Bühne

Insbesondere eigene künstlerische und kulturelle Projekte aus Schulen, Jugendzentren finden auf der Plattform eine Bühne und können einem Publikum präsentiert werden. Beratung und Unterstützung gibt es vom Kulturbüro Mülheim/Ruhr. Alle Infos gibt es unter kulturplattform.muelheim-ruhr.de .