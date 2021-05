Ferien-Aktivitäten des Nachbarschaftsvereins

Udo Marchefka ist beruflich seit 2003 für den Nachbarschaftsverein in Styrum (NBV) tätig und ehrenamtlich seit seinem 16. Lebensjahr für den Verein aktiv. Corona hat auch die Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit eingeschränkt. Die Gruppen mussten ausfallen. Dennoch war der NBV da, wenn es um Bewerbungen, Vorstellungsgespräche oder schwer-wiegende Angelegenheiten ging.

Ab Anfang Juni soll aber wieder die Koch- und Musikgruppe für Kinder von sechs bis 12 Jahren stattfinden. In Styrum an der Augustastraße wird freitags gekocht, Mittwoch und Donnerstag wird musiziert. Die Sommerfreizeit und die Ferienspiele müssen 2021 noch ausfallen, für den Sommer 2022 ist aber alles schon in Planung. „Die Freizeit wird nach Hessen an einen See gehen. Da war ich selbst als Kind schon,“ so Udo Marchefka. Die Aktivitäten während der Sommerferien dieses Jahr sollen aber nicht ganz ausfallen, geplant sind kleinere Ausflüge.

Udo Marchefka: „Auch wenn Kinder aus Styrum längst weggezogen sind, kommen sie immer wieder zu uns und nehmen unsere Angebote wahr.“