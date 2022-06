Vom 18. Juni an 100 Tage zu sehen - die DOCUMENTA-fifteen in Kassel - der aktive Mülheimer Kunstverein KKRR war an Eröffnungstag vor Ort. Hier die ersten Eindrücke der Gruppe der Mülheimer Kunstfans.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier kommt in Kassel an zur Eröffnung der documenta fifteen

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Einblicke - Künstlerkollektiv aus Indonesien - ruangrupa

#documenta-fifteen Kassel

#documenta-fifteen Kassel Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Das Künstler*innenkollektiv ruangrupa aus Jakarta hat ihrer documenta fifteen die Werte und Ideen von lumbung (indonesischer Begriff für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune) zugrunde gelegt. Als künstlerisches und ökonomisches Modell fußt lumbung auf Grundsätzen wie Kollektivität, gemeinschaftlichem Ressourcenaufbau und gerechter Verteilung und verwirklicht sich in allen Bereichen der Zusammenarbeit und Ausstellungskonzeption.

Erste Gespräche auf der documenta - fifteen

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Künstlerkollektiv aus Indonesien - ruangrupa

#documenta-fifteen Kassel

#documenta-fifteen Kassel Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Über den KKRR - Kunstverein Mülheim an der Ruhr

INLAND - . Höhle und Käsepavillion auf der documenta-fifteen

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Spannende Eindrücke von der documenta-fifteen

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

EIN KUNSTVEREIN FÜR ALLE

Mit der Kulturhauptstadt Ruhr im Jahr 2010 fanden sich Kunstliebhaber*innen und gründeten den Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - kurz KKRR in Mülheim an der Ruhr - der Verein soll insbesondere Kunstschaffende aus allen Altersgruppen fördern - mit Bereitstellung von Atelier - und Ausstellungsräumen.

Erste Einblicke in eine große Schau in Kassel erlebt gerade der Mülheimer Kunstverein KKRR #documenta 2022

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein KKRR

Der aktive Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge und hat keinerlei Aufnahmebeschränkungen oder Kuratierungszwänge. Die Geschäftsstelle ist seit 2012 in der VILLA ARTIS am Innenstadtpark "Ruhranlage" am rechten Ruhrufer.