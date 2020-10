Literaturfreunde dürfen sich an diesem Freitag, 9. Oktober, auf gleich zwei Lesungen freuen. Zunächst stellt Dirk Steinert zur Tea Time in Rick's Café seinen Roman "Castello" vor. Abends dann feiern Christa Böhner und Wolfgang Hausmann im Medienhaus Premiere mit ihrem neuen Morgenstern-Programm.

Der Wuppertaler Dirk Steinert verehrt die Meister der fantastischen Literatur. Angeregt und inspiriert wurde er durch Michael Ende, J.R.R. Tolkien und Wolfgang Holbein. Dazu kommt sein Interesse an Magie und Mystik, was ihm den Weg in eine eigene, ganz persönliche Traumzeit eröffnete. Die daraus resultierenden Erfahrungen sind Grundlage dieses Romans.

Beginn: 16.30 Uhr in Rick's Café, Synagogenplatz 3 - Eintritt: 10 Euro (inkl. Pausen-Snack)



Pianist Michael Lohmann begleitet Christa Böhner und Wolfgang Hausmann bei ihrem Streifzug durch die gar nicht immer so komische Lyrik von Christian Morgenstern. "Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist", befand der Schöpfer der Galgenlieder und poetische Palmström-Papa. Dass seine Gedichte und Geschichten einmal hinter Plexiglas rezitiert werden müssen, hat selbst er sich bestimmt nicht träumen lassen.

Beginn: 19.30 Uhr in der Stadtbücherei (3. Etage) - Eintritt: 6 Euro