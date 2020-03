Am 28. März ist die nächste Party von The Club in Mülheim geplant. Traditionell findet die Veranstaltung im Showroom von Gottfried Schultz statt. Das Autohaus aber hat dem Veranstalter aus betriebsorganisatorischen abgesagt. Veranstalter Caba Kroll hat eine Ersatzlocation gefunden.

Nun soll die Partei bei Franky's am Wasserbahnhof stattfinden. Damit wurde eine etablierte Partylocation gefunden um der tanzfreudigen Partygesellschaft gerecht zu werden.

"Solange sich die Situation nicht ändert und wir keine Auflagen bekommen, gehen wir davon aus, dass die Party stattfindet", so Kroll. Immer vorausgesetzt, dass die Nachfrage nach Karten ausreichend ist.

Das Musikprogramm wird wieder präsentiert von den DJs Caba Kroll, Frank Zappel Klemans und dem Bochumer "DJ Pearl“ .

Der Eintritt beträgt 15 Euro und ist damit 5 Euro billiger als bei Gottfried Schultz. "Das liegt daran, dass wir im Wasserbahnhof weniger Aufwand haben. So müssen wir zum Beispiel keine zusätzlichen Toiletten aufstellen", erklärt Kroll. Gäste, die schon Karten für 20 Euro gekauft haben, bekommen 5 Euro an der Abendkasse erstattet.

Karten sind erhältlich bei der Alten Schule, Kölner Straße 191, dem Perfetto, Kohlenkamp 41, Autohaus Gottfried Schultz, Ruhrorter Straße 13, dem Fair1 Heim, Mintarder Straße 21, bei Franky's im Wasserbahnhof, Alte Schleuse 1, oder online auf der Website: www.the-club-event.de.

Verlosung

Wir verlosen 4x2 Tickets für die Party am 28. März. Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 15. März, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/906955 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wo findet die Party diesmal statt? Datenschutzhinweis: Wir informieren Sie gerne über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/8043333. Die Gewinner der Aktion werden benachrichtigt. Sollte die Veranstaltung ausfallen, gibt es keinen Karten- oder Geldersatz.