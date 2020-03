Der Mülheimer Rezitator Wolfgang Hausmann, der bisher im Heißener Kulturzentrum Fünte Literatur unter die Leute brachte, hat jetzt in Rick's Café, wie er es sagt, "ein neues Wohnzimmer" gefunden. Hier wird er ab April, immer wieder freitags, literarische Leckerbissen mit Wortwitz und Tiefgang servieren.

Als Marion Appenzeller davon hörte, dass die Fünfte an der Gracht als Kulturzentrum geschlossen und nach einer längeren Restaurierung einer neuen Nutzung zugeführt werden soll, bot sie dem plötzlich heimatlos gewordenen Literaturfreund und Literaturvermittler Wolfgang Hausmann ihr Café im Medienhaus am Synagogenplatz als literarischen Salon an.

"Ich wollte mein 2009 eröffnetes Café in der Wiener Kaffeehaustradition immer schon zu einem Ort der Begegnung, der Ruhe und der kulturellen Inspiration machen, an dem die Menschen aus ihrem Alltag heraustreten und im Augenblick verweilen können", sagt Marion Appenzeller Sie betreibt das Café zwischen dem Kino Rio und der Stadtbibliothek zusammen mit ihrer Tochter Cornelia. Weil Wolfgang Hausmanns Lesungen freitags um 17.30 Uhr beginnen, wird die neue Literaturreihe "Tea Time" heißen. "Wir haben uns für diese Uhrzeit entschieden, weil vor allem ältere Kaffeehausgänger und Literaturfreunde am späten Abend ungern in der Innenstadt unterwegs sind", erklärt Hausmann.

Hausmann, der zwischen 1989 und 2010 Musik- und Kulturveranstaltungen in der Heimaterde organisierte und ab 2007 freitags zum Literaturabend in die Fünte einlud, hofft, dass er im Café am Synagogenplatz altbekannte und neue Literaturfreunde begrüßen kann. "Das wir gleich nebenan ein Kino und die Stadtbibliothek haben, ist sehr reizvoll. Wer mag, kann sich dann in der Stadtbibliothek Bücher der von mir vorgestellten Autoren ausleihen", sagt Hausmann.

Eugen Roth: "Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt."

Seine literarische Tea Time in Rick's Café beginnt er am 3. April mit Wilhelm Busch (1832-1908). Am 24. April wird Eugen Roth (1895-1976) serviert. "Beide Autoren waren Meister darin, menschliche Charakterzüge pointiert zu beschreiben und so auch postum bei ihren heutigen Lesern immer wieder den Aha-Effekt des Wiedererkennens zu erzeugen", erklärt der Rezitator, der Mitte der 1970er Jahre durch Lutz Görner zu seiner Kunst inspiriert wurde. Als Görner in den frühen 1990er Jahren vom damaligen Kulturamtsleiter Hans-Georg Küppers als Stadtrezitator nach Mülheim geholt wurde, wurden die beiden von Bekannten zu Freunden und Brüdern im literarischen Geiste.

Marion Appenzeller und Wolfgang Hausmann sind sich einig, "dass Lyrik in der Lage ist, treffsicher und in kurzen Sätzen zu beschreiben, was uns Menschen im Leben bewegt und das in dieser Kürze eben auch die Würze liegt." Appenzeller sieht in Hausmanns literarischer Tea Time zudem eine wunderbare Ergänzung der Kaffeehausmusik, die immer wieder mittwochs um 17.30 Uhr, donnerstags um 18 Uhr und freitags um 19.30 Uhr in Rick's Café zu hören ist. Ob die literarische Tea Time künftig einmal oder zweimal pro Monat auf dem Kulturprogramm im Kaffeehaus am Synagogenhaus stehen wird, wollen Marion Appenzeller und Wolfgang Hausmann von der Publikumsresonanz abhängig machen.