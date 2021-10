Der Mülheimer Perkussionist und Trommellehrer Thomas Kahle bietet in Kooperation mit dem Familienbildungswerk Ewes e.V. / Mülheim an der Ruhr und dem Grend-Bildungswerk / Essen

wieder einen Trommelkurs und Workshops im Europa-Pavillon in der Mülheimer "MÜGA" an:

Ab dem 02. November findet Dienstags, 14-tägig über vier Termine, von 19-21 Uhr ein Trommelkurs für Interessierte mit Vorkenntnissen statt.

Die musikalische Reise unter Motto: Groove-Mix geht von Rhythmen aus Kuba und Brasilien bis hin zu den Wurzeln der westafrikanischen Trommel-Musik.

Folgende Instrumente stehen zur Verfügung: Cajon, Conga, Djembe, Basstrommeln und brasilianische Instrumente.

Der Kursleiter Thomas Kahle hat all diese (Trommel)-Kulturen bereist und freut sich darauf sein Wissen weiterzugeben.

Am 13. Nov. findet zum gleichen Thema, mit dem Schwerpunkt CAJON, ein Workshop für Einsteig*innen statt!!! Von 14 -17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit in die Welt der Trommelmusik einzusteigen!

Bitte bei der Anmeldung mit angeben ob ein Cajon benötigt wird. Es stehen einige wenige Instrumente zur Verfügung!

Selbstverständlich werden alle Corona Schutzmaßnahmen wie Abstand und Hygiene berücksichtigt.

Bitte die 3 G Regelungen befolgen!

Anmeldungen bitte für beide Termine über die Homepage des Grend Bildungswerks: https://www.grend-bildungswerk.de/index.php/kursprogramm/kulturelle-vielfalt oder telefonisch unter 0201 / 85132-20 oder 22.

Am 27. Nov. findet selben Ort ein Workshop zum Thema Samba-Trommeln / Sambapercussion statt. Von 14 -18 Uhr wird getrommelt wie in den Sambaschulen Rio de Janeiros oder Salvador Bahias.

Die Instrumente stehen für alle Termine zur Verfügung!

Auf der Homepage des Musikers finden sie weitere Termine, Angebote und natürlich Musik:

www.samba-ruhrgebeat.de.