Viermal HipHop und Tanzen für Kinder

Seit Herbst 2018 ist der „Quartierspunkt“ Anlaufstelle für Anwohner von 38 Wohnungen an der Sedan- und Steinmetzstraße. Michael Moldenhauer von der SWB ist dort seitdem Ansprechpartner. Er organisiert Nachbarschaftstreffen und hilft und berät, wo er kann. Jetzt kommen jeden Dienstag an die 20 Kinder zum festen Treff ab 16.30 Uhr zur Sedanstr. 20e. Unterstützt wird Michael Moldenhauer seit Ende 2019 von Yasar Bilici vom Caritas-Sozialdiensten.

Der Caritas-Sozialdienste e.V. führt im Quartier Sedanstraße das Projekt „Gemeinsam stark – miteinander Leben gestalten“ durch. Durch die Kooperation mit der Caritas können der Dienstagstreff und künftig weitere Freizeitangebote realisiert werden. Am Dienstag, 3. März, wurde von den neuen Kooperationspartner das Projekt vorgestellt, während die Kinder spielten. Auf Wunsch wurden Mandalas ausgemalt - später ging es nach draußen. „Nächsten Dienstag werden wir backen,“ Yasar Bilici weiß, dass die Kinder, die dienstags kommen, auf das Quartier fixiert sind.

Doch das soll sich jetzt ändern: Am Samstag, 7 März, startet die HipHop-Reihe mit Rap und Tanz erst einmal an der Sedanstraße. Jonathan Thomas (MSS Mülheimer Sport Service) ist mit im Boot. Die nächsten HipHop-Workshops finden dann aber nicht im Quartier sondern im Styrumer Norden statt. Christiane Thöne, Caritas-Fachdienstleistung Jugendarbeit und Schule: „Mit den vier Tanzterminen sollen Brücken geschaffen werden zwischen den Quartieren im Süden und Norden Styrums.“ Der nächste „Rap & Dance Workshop“ findet am 14. März im JuMa, Marienplatz 1, statt. Jonathan Thomas: „Dann können die Kinder aus zwei verschiedenen Richtungen wählen.“ Ein Tanzlehrer aus Essen und ein HipHopper aus Saarn leiten die Kinder an allen vier Samstagen jeweils von 11 bis 16 Uhr an. Anmeldungen nimmt der Mülheimer SportService entgegen.

Weitere Termine sind der 21. März in der Turnhalle Eisenstraße und am 29. März in der Feldmann-Stiftung. Das Projekt „Gemeinsam stark – miteinander Leben gestalten“ wird damit zum offenen Projekt. Aus der Kooperation mit der Caritas sollen weitere offene Angebote folgen, so Christiane Thöne. Das reicht vom Spiel- und Bastelangebot bis zur gemeinsam geplanten Fahrradtour in den Ferien. Im Frühling wird es im Quartierspunkt wieder eine Garten- und Pflanzaktion geben und auch die Aktionswoche in den Oster- und Herbstferien ist bis Ende 2022 gesichert. Diese Angebote werden finanziert durch das Bundesministerium für Familie über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Michael Moldenhauer: „Für die Eltern sind solche Aktionen eine große Entlastung.“ Er begrüßt es sehr, die Caritas als Kooperationspartner gewonnen zu haben. Yasar Bilici plant bereits eine Aktion zum Thema Nachhaltigkeit im Quartier: „Zunächst sammeln wir im Frühjahr auf, was andere Leute weggeworfen haben und schauen dann, was zusammengekommen ist. Er hat aus solchen Dingen ein Bienenhotel gebaut. Doch jetzt steht erst einmal das HipHop-Projekt an.