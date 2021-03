Während seiner aktuellen Ausstellung "DAS JETZT VERGEHT NIE" in der Mülheimer Ruhrgalerie

ist der Duisburger Künstler CHINMAYO am Wochenende nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Seine Werke bleiben. Die Ausstellung ist nach Vereinbarung noch bis 28. März 2021 in der Ruhrstraße 3 / Ecke Delle in der Villa Schmitz-Scholl am Innenstadtpark "Ruhranlage" zu sehen. Eintritt und Parken frei.

Sein letztes Gedicht hatte Chinmayo in der Ausstellung auf dem Rücken einer Skulptur verewigt:

NIE WIEDER

Bildhauer und Schriftsteller CHINMAYO

Bildhauer und Schriftsteller CHINMAYO Foto: Mülheimer Kunstverein KKRR - Ruhrstr. 3

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

NIE WIEDER

Du steigst nie wieder in diesen Tag

nie wieder in diese Sekunde

in diesen Moment.

Sei dir dessen bewusst

dann ist jeder Tag ein Geschenk

sogar der Schmerz

ist ein Geschenk -

aus ihm wächst die Freude

wie aus der Nacht der Tag entsteht

Zwischen Freud und Leid

sind wir

auf unbekanntem Weg

Nur in der Gegenwart

wenn du tief hineingehst

erfährst du

hin und wieder

unerwartet

das Licht ewigen Seins

zu dem du gehörst

auch wenn du tausendmal

in die Irre gehst.

Sei wie der Seiltänzer

sehr bewusst und doch entspannt

hingegeben

dem Zauber des Augenblicks

jenseits der Zeit.

CHINMAYO, 2021

Raum "BERUHIGTE OBJEKTE" von Chinmayo Ruhr Gallery Mülheim

Foto: Mülheimer Kunstverein KKRR - Ruhrstr. 3

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Über CHINMAYO

Chinmayo (* 16. Juni 1936 als Hermann Joseph (James) Schmitz in Duisburg; † 12. März 2021 in Duisburg) war ein deutscher Maler, Objektkünstler und Schriftsteller.

Chinmayo war seit 1966 Künstler in verschiedenen kulturellen Bereichen, vor allem der Bildenden Kunst. Nach einem Atelierbesuch von Wilhelm Wiacker wurde er 1968 Mitglied der Duisburger Sezession, der er ca. 10 Jahre angehörte. Er war Mitbegründer der Interessengemeinschaft Duisburger Künstler (IG) sowie Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge und des Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten.

Seit 1980 legte er als Sannyasin seinen bürgerlichen Namen Hermann Joseph (James) Schmitz ab und gründete in Duisburg die ASANGA-Edition und Galerie am Meidericher Stadtpark. Swami Alok Chinmayo, so der volle Name des Künstlers, hat zahlreiche Publikationen verfasst, darunter „Für die Gegenwart bestimmt. Gedichte“ und „Maske und Feuer – Eine Textauswahl“.

1982, 1986 und 1989 nahm er am Künstleraustausch zwischen der damaligen UdSSR und Duisburg teil und erhielt den Duisburger Kunstpreis der Siemens Nixdorf AG. Er war Begründer des Langzeitprojektes „A59 VON UNTEN Natur-Skulptur“ Stadtpark Duisburg-Meiderich und ist mit zahlreichen Kunstwerken im öffentlichen Raum vertreten.

Im September 2020 erhielt Chinmayo als Auszeichnung für seine Verdienste um Kunst und Kultur die Mercator-Ehrennadel der Stadt Duisburg.

Vom 6. Dezember 2020 bis 28. März 2021 stellt er in einer Werkschau seine Arbeiten in der Stadt Mülheim an der Ruhr aus.