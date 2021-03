Schulanmeldungen zeigen Neigung zu Latein und bilingualen Zweigen Die Anmeldungen für die Klasse 5 für die Haupt und Realschulen und Gymnasien für 2021/2022 sind beendet. Es wurden im Februar 1.081 Schüler angemeldet (Vorjahr:1.083).



In der Hauptschule am Hexbachtal wurden 36 Schüler (37) angemeldet. Die drei Realschulen konnten 346 Anmeldungen notieren. Davon werden 171 Schüler in der RS Broich angenommen (161). Zur RS Mellinghofer Straße wechseln 105 Schüler, im Vorjahr waren es 188 Anmeldungen. Die RS Stadtmitte gewann sechs Schüler dazu mit 170 Anmeldungen.

Die Gymnasien bekamen starken Zulauf mit insgesamt 699 Schülern (2020: 633). Das Gymnasium Broich freut sich über 163 Anmeldungen, das sind 43 Schüler mehr als 2020/2021. 70 Schüler möchten den bilingualen Zweig besuchen (60).

Das Heißener Gymnasium verzeichnet 150 Schüler (143), von denen 38 (33) den zweisprachigen Unterricht besuchen möchten. An der Karl-Ziegler-Schule meldeten sich 128 (136) Schüler an. Auch an der Luisenschule waren es weniger Kinder als im Vorjahr mit 135 (145) Anmeldungen. Die Sportklasse möchten 48 (52) Schüler besuchen. Am OP wurden 123 Schüler angemeldet, das ist eine Steigerung um 34 Anmeldungen. Starken Zuwachs bekommt die Klasse, die mit der Sprache Latein beginnen wird: 28 (13) Schüler wählten so.