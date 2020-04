Die Stadt Mülheim an der Ruhr meldete am Montagmorgen, 6. April, um 7.52 Uhr nach 1279 Tests insgesamt 106 Coronafälle. Davon sind aktuell 54 positiv und 49 bereits geheilt. Bisher gab es drei Tote mit einer Corona-Infektion. Unter Quarantäne standen am Montagmorgen noch 198 Mülheimer. Hier finden sich immer die aktuellen Zahlen.

Die offiziellen Erlasse und Regeln zur Eindämmung des Coronavirus wurden am sonnigen Wochenendec weitgehend befolgt. Die Kontrolldichte war unverändert hoch. Zur Einhaltung der Auflagen der Corona Schutzverordnung wurden 81 Kontrollen durchgeführt, davon 46 im öffentlichen Raum und 35 Gewerbebetriebe kontrolliert. Ein hohes Besucheraufkommen wurdeam Entenfang festgestellt, wo etwa 100 Menschen in Gruppen verweilten und mitgebrache Speisen und Getränke verzehrten. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitetet. In den meisten Fällen blieb es bei einer Belehrung.