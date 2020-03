Wie die Stadtverwaltung um 11 Uhr mitgeteilt hatten, gibt es in drei Mülheimer Schulen Personen, die mit positiv auf Corona getesteten Menschen Kontakt hatten. Deshalb hat das Gesundheitsamt gleich hunderte Schüler sowie die Lehrkräfte der entsprechenden Klassen in Quarantäne geschickt.

Im Gymnasium Broich ist die komplette neunte Klassenstufe betroffen. In der Karl-Ziegler-Schule wurde der Oberstufenkurs Englisch in Quarantäne geschickt. Auch in der Katharinenschule, einer Grundschule in Speldorf, mussten Schüler in Quarantäne geschickt werden.

Der Druck auch auf NRW ist hoch, Schulen zu schließen. Stand heute gibt es bereits vier Bundesländer (Bayern, Berlin, Niedersachsen und das Saarland), die ab Montag Kinder nicht mehr zur Schule schicken. NRW-Ministerpräsident Laschet wird heute um 14.30 Uhr die Entscheidung für NRW verkünden.