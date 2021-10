Im Rahmen der Erneuerung der Oberheidstraße von der Aktienstraße bis zum Wenderfeld ist ab Dienstag, 2. November, der Ausbau des ersten Bauabschnitts zwischen Wenderfeld und Schönebecker Straße vorgesehen.



Hierbei werden zunächst die Nebenanlagen (Gehwege, Park- und Grünflächen, Erneuerung von Versorgerleitungen) von der Schönebecker Straße in Richtung Wenderfeld errichtet. Nach Fertigstellung dieses Bereichs wird auf die gegenüberliegende Seite gewechselt. Während dieser Bauphase wird der Verkehr einspurig in Fahrtrichtung Denkhauser Höfe aufrechterhalten. Zuwegung und Einfahrten zu den Grundstücken können außerhalb der täglichen Arbeitszeit befahren werden. In einzelnen Fällen kann es kurzfristig zu vorübergehenden Einschränkungen kommen. Die Stadt ist bemüht, diese möglichst gering zu halten. Die Zuwegung zum Dümptener Bauernhof über Beecker Hof Allee kann während dieser Bauphase aus Richtung Aktienstraße kommend genutzt werden.

Bauzeit von 56 Wochen

Im Anschluss wird die Fahrbahn in zwei Teilabschnitten in Asphaltbauweise ausgebaut.

Die Bauzeit ist mit einer Dauer von 56 Wochen geplant. Fahrbahn und Nebenanlagen werden vollständig neu ausgebaut. Bedingt durch die jahreszeitliche Witterung kann es jedoch zu Verzögerungen kommen. Die Baustelle wird bereits zu Anfang der kommenden Woche mit Baubüros und Materialcontainern eingerichtet. Hierzu wird ein Teilbereich der Parkfläche vor den Sportanlagen genutzt.

Die Bürger werden gebeten, auf die laufenden Hinweise der Stadt unter www.muelheim-ruhr.de zu achten. Weitere aktuelle Infos zur Verkehrsführung sowie die vollständigen Lagepläne sind dort in Kürze verfügbar.  Ansprechpartner für Fragen zur Bauausführung (Amt 66): Sabine Beckmann, Bauleiterin Straßenbau, Tel. 0208/4556611; Lukas Lothmann, Teamleiter Bau und Betrieb von Straßen, Tel. 0208/4556645

Ansprechpartner

Ansprechpartner für Fragen zur Ausführungsplanung (Amt 66): Helmut Voß, Teamleiter Straßenplanung Tel. 0208/4556622; Bauunternehmen Straßenbau: Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG aus Dinslaken Kontakt  Ansprechpartner für Fragen zur Bauausführung (Amt 66): Sabine Beckmann, Bauleiterin Straßenbau, Tel. 0208/4556611; Lukas Lothmann, Teamleiter Bau und Betrieb von Straßen, Tel. 0208/4556645

Ansprechpartner für Fragen zur Ausführungsplanung (Amt 66): Helmut Voß, Teamleiter Straßenplanung, Tel. 0208/4556622 Kontakt