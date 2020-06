Ein Sommerfest der etwas anderen Art feierte die GGS am Dichterviertel. Bedingt durch Corona konnte das Fest nicht wie geplant am Samstag, 20. Juni, stattfinden.

Mit tatkräftiger Unterstützung des Fördervereins, des Kollegiums, dem Team der OGS, des Schülerparlaments und engagierter Eltern wurde daher eine symbolische Aktion gestartet. 191 Ballons, für jedes Kind der Grundschule einer, wurde mit einem QR-Code Richtung Himmel geschickt. Der Code (auch zu finden unter padlet.com/foerdervereinggsdichterviertel/bexohe9ccjh365et) leitet den Finder zu einer digitalen Pinnwand, indem die Kinder im Vorfeld reichlich Fotos und Videos mit Grüßen und Wünschen hinterlassen haben. Noch am selben Tag erfolgten die ersten Beiträge von Findern im Raum Dortmund und Coesfeld.

Im Rahmen der kleinen Feier erfolgte noch die Ehrung der biologischen Station westliches Ruhrgebiet (BSWR) durch die Bürgermeisterin Frau Ulla Schroeder. Geehrt wurde das Engagement im Bereich Umweltbildung am außerschulischen Standort. Passend zum Motto der GGS am Dichterviertel „Eine Schule für alle Kinder“ ist auch in der Umweltbildung des BSWR das Lernen ohne Grenzen-integrativ und inklusiv eine Herzensangelegenheit.