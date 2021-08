Wegen der Durchführung des jährlichen Tierpatentages als geschlossene Veranstaltung am Sonntag, 5. September, öffnet der Archepark im Witthausbusch an diesem Tag erst um 14.30 Uhr. Der Tierpatentag findet einmal im Jahr zu Ehren der Patinnen, Paten und Spendenden statt. Im Rahmen dieses Tages haben die Gäste Möglichkeit, die Ställe zu betreten und "innerhalb des Tiergeheges" mit den Tieren in Kontakt zu sein. Weitere Infos zur Tierpatenschaft gibt es auf der städtischen Homepage.