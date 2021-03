Am 19. Februar öffnete das DRK-Testzentrum in dem riesigen Luftschiffhangar auf dem Flughafen Essen/Mülheim erstmals seine Tore. Zeit für ein erstes Fazit der Kooperationspartner DRK Essen, WDL und Weles, das nach zwei Wochen sehr positiv ausfällt.

An lediglich sieben Testtagen mit jeweils fünf Stunden Öffnungsdauer wurden bisher bereits rund 1.000 Tests durchgeführt. Ab sofort wird es zudem die Möglichkeit für PCR-Tests geben. Das Ergebnis erhält der Getestete binnen maximal 24 Stunden. Neu ist auch, dass die Testergebnisse für PCR- und Antigentest ab sofort auch zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angeboten werden. Dies ist zum Beispiel für Auslandsreisen notwendig.

In den vergangenen 14 Tagen gab es deutlich über einhundert Anfragen von Lehrern und Erziehern, die vom Bund aus einen Anspruch auf kostenlose COVID-19-Testungen haben. Jedoch gibt es in Bezug auf die Abrechnung dieser kostenlosen Tests noch keinerlei konkrete Aussagen der Behörden. „Wir befinden uns hierzu in Gesprächen und hoffen, dass von behördlicher Seite bald Klarheit geschaffen wird“, so Malte-Bo Lueg, Leiter Einsatzdienste des DRK-Kreisverband Essen. „Von unserer Seite aus besteht die Möglichkeit, die Testkapazitäten jederzeit deutlich hochzufahren.“