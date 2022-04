Ab Dienstag, 19. April, 7 Uhr wird die Buslinie 134 bis auf Weiteres wegen Bauarbeiten in der Hansastraße, Mülheim an der Ruhr, umgeleitet in Fahrtrichtung Am Biesterkamp ab der Haltestelle Südhafen.

Da Fahrbahn,- und Gehwegsanierungen in der Hansastraße anstehen, wird sie zwischen der Weseler Straße und Duisburger Straße, in Fahrtrichtung Saarn gesperrt.

Haltestellen/Ersatzhaltestellen

In Richtung Am Biestenkamp wird die Haltestelle Hoffmannsweg Steig 1 in Fahrtrichtung Duisburg zur Haltestelle Hansastraße Gleis 1 der Tram-Linie 901 verlegt.

Die Haltestelle Hansastraße Steig 3 wird verlegt in Fahrtrichtung Duisburg zur Haltestelle Hansastraße Gleis 1 der Tram-Linie 901.

In Richtung Saalestraße wird die Haltestelle Hoffmannsweg Steig 2 wird zurückverlegt zur Ersatzhaltestelle, Hansastraße 20.