Für die jährliche Grundreinigung und erforderliche Revisionsarbeiten schließt das Friedrich-Wennmann-Bad in den Herbstferien in der Zeit von Samstag, 9. Oktober, bis einschließlich Freitag, 22. Oktober.

Die SWiMH gGmbH erweitert die Öffnungszeiten im Hallenbad Süd in den Herbstferien vom 9. bis einschließlich 24. Oktober. Schwimmen gehen können Gäste dann während folgender Zeiten: Montags bis donnerstags von 7 bis 15 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 8 bis 13 Uhr.

In den Schwimmbädern gilt die 3G-Regel. Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung müssen auch Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien das Ergebnis eines höchstens 48 Stunden alten Schnelltests vorlegen, da die Schultestungen in dieser Zeit nicht stattfinden. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr haben weiterhin Anspruch auf kostenlose Testungen in allen anerkannten Testzentren.

Aktuelle Informationen findet man unter www.muelheim-ruhr.de.