Im Rahmen der „Herzwochen“ lädt die VHS in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung e.V. und dem St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr am Mittwoch, 3. November, von 17 bis 19 Uhr zum Vortrag „Herz unter Druck - Ursachen, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks" in der VHS Mülheim an der Ruhr, Aktienstraße 45, ein.

Zwischen 20 und 30 Millionen Erwachsene in Deutschland haben einen zu hohen Blutdruck. Davon leiden etwa vier Millionen daran, ohne es zu wissen und diese hohe Dunkelziffer ist besorgniserregend. Die Volkskrankheit Bluthochdruck gilt als wesentlicher Grund für einen vorzeitigen Tod.

Bluthochdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren zum Beispiel für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Nierenversagen oder Verschluss der Beingefäße. Leider führen oft erst diese schwerwiegenden Folgen eines unbehandelten Hochdrucks die Betroffenen in die ärztliche Sprechstunde.

Schleichende Erkrankung

Bluthochdruck ist eine schleichende Erkrankung, die jahrelang keine Beschwerden verursacht und unbehandelt oder gar unentdeckt bleibt. Deshalb ist es besonders wichtig, die eigenen Blutdruckwerte zu kennen und seinen Blutdruck durch regelmäßige Messungen im Auge zu behalten. Denn nur so lässt sich ein unerkannter Bluthochdruck frühzeitig aufdecken, und es besteht die Chance gegenzusteuern, um die fatalen Konsequenzen zu vermeiden.

Referent Prof. Dr. Heinrich Wieneke, Chefarzt der Klinik für Herzmedizin am St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr, informiert über den heutigen Stand der Medizin, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Der Kardiologe wird auf die Gefahren des Bluthochdrucks eingehen und die Wichtigkeit der Blutdruckmessung erklären.

