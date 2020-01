Ein Kräftevergleich zwischen Mülheim und Mannheim steht auf dem Wochenendprogramm der Hallenhockey-Bundesliga. Beide Teams des HTC Uhlenhorst haben sich für das an diesem Wochenende stattfindende Viertelfinale qualifiziert.

Die Herren der Uhlen haben Heimrecht und treten am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle Lehnerstraße gegen den Tabellenzweiten der Südgruppe, den TSV Mannheim an. Co-Trainer Johannes Schmitz zeigt sich vor dem Match vorsichtig optimistisch: „Wir haben uns gut vorbereitet und alle Männer sind topfit. Wir setzen natürlich auch auf die Unterstützung unserer Fans in diesem Spiel. Das könnte den Ausschlag geben.“

Für die Damen geht es bereits am Freitag nach Mannheim. „Wir fahren mit unserem Tross bereits am Freitag los, damit wir abends noch eine kleine Einheit in der Halle machen können.“ sagt Trainer Daniel Kamphaus. Er möchte, dass sich sein Team schon vorab mal mit der Halle vertraut macht. Gegner ist der Tabellenerste der Südgruppe, ebenfalls der TSV Mannheim. Das Team von Kamphaus ist auf den Punkt fit. „Alle sind einsatzbereit und wir reisen hochmotiviert nach Mannheim.“ Da spricht viel Zuversicht in sein Team und das Spiel, dass es zum Final-Four eine Woche später in Stuttgart reichen könnte. Er hat sich natürlich auf das Viertelfinale gut vorbereitet. Im Vorfeld gab’s schon die eine oder andere Erkundigung bei Trainerkollegen, aber auch ein intensives Studium von Videoaufzeichnungen des Gegners. „Die Mannheimer haben ein sehr ordentliches Abwehrverhalten. Die sind defensiv gut aufgestellt. Aber sie treffen auf unser Team und unser Raumdeckungssystem, welches sie noch nicht so oft bespielt haben.“ führt Kamphaus weiter aus. Außerdem setzt er natürlich auf seine Offensivkräfte. Allen voran seine beiden Topscorerinnen. Dinah Grote hat in der bisherigen Hallenrunde bereits 19 Mal getroffen. Damit liegt sie auf Platz 2 der Gesamttorschützenliste. Weitere elf Mal hat Petra Ankenbrand getroffen. Dinah Grote hat versprochen: „Ich gebe mein Bestes in Mannheim und hoffe auf weitere Tore!“ Das hoffen natürlich Fans und Trainer auch, damit die Endrunde in Stuttgart erreicht wird. Bei der Abwehrstärke der Mannheimer, die bisher nur ein Spiel verloren haben und nur 27 Gegentore kassiert haben, wird das natürlich kein leichtes Unterfangen. Aber Kamphaus setzt einfach auf die Offensive: „Wir müssen versuchen unsere schnellen Stürmerinnen bei Kontern optimal einzusetzen. Nur so ist die Mannheimer Abwehr zu knacken.“ Aufpassen sollten sie auch auf die kurzen Ecken, eine weitere Stärke der Mannheimerinnen. „Es ist ein 50:50-Spiel. Aber der Glaube an die eigenen Stärken und eine hohe Motivation sollten ein Weiterkommen ermöglichen.“ hofft Kamphaus auf ein erfolgreiches Spiel in Mannheim. Wiewohl er auch weiß, dass die Zuschauerunterstützung einiges ausmachen kann um abschließend zu sagen: „Die bessere Tagesform wird entscheiden.“