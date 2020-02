Von RuhrText

Fußball

Landesliga: BW Mintard – FSV Duisburg (So., 15.15 Uhr, Durch die Aue), VfB Speldorf – SV Burgaltendorf (So., 15.30 Uhr, Saarner Straße)

Bezirksliga: RW Mülheim – Mülheimer SV 07 (Fr., 20 Uhr, Winkhauser Weg)

Frauen-Kreispokal: Mülheimer SV 07 – SV Heißen (So., 17 Uhr, Waldschlösschen)

Frauen-Testspiel: SV Heißen II – SV Oberbilk (So., 13 Uhr, Hardenbergstraße)

B-Juniorinnen-Niederrheinliga: BW Mintard – MSV Duisburg (So., 11 Uhr, Durch die Aue)

Handball

Landesliga: VfR Saarn – SG TuRa Altendorf (Do., 20 Uhr, Holzstraße)

Leichtathletik

Hallenstadtmeisterschaft für die Altersklassen Männer, Frauen, männliche Jugend U20/U18, weibliche Jugend U20/U18, U16, U14, U12 und U10 (Fr., 16.30 Uhr, Innogy Sporthalle)

Hallenhockey

Regionalliga: HTC Uhlenhorst II – HC Essen (So., 14 Uhr, Uhlenhorstweg)

Oberliga: HTC Uhlenhorst III – VfB Hüls (So., 18 Uhr, Uhlenhorstweg)

2. Damen-Regionalliga: Kahlenberger HTC – SW Köln (So., 12 Uhr, Lehnerstraße), HTC Uhlenhorst II – Club Raffelberg II (So., 12 Uhr, Uhlenhorstweg)

Damen-Oberliga: HTC Uhlenhorst III – Club Raffelberg III (So., 16 Uhr, Uhlenhorstweg)

Futsal

Niederrheinliga: PCF Mülheim – International Moers (Sa., 18.30 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Sportkegeln

Oberliga: SK Mülheim II – SK Dinslaken (So., 10 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Tennis

Verbandsliga: Kahlenberger HTC – GW Oberkassel (Sa.)

Damen-30-Niederrheinliga: Kahlenberger HTC – Solinger TC (Sa.)

Damen-40-Niederrheinliga: TC Raadt – GW Langenfeld (Sa.)

Schach

Verbandsklasse: SV Mülheim-Nord IV – SF Essen-Werden II (So., 14 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Tischtennis

Landesliga: TTC Union Mülheim II – TV Kupferdreh (So., 11 Uhr, Luisenschule)

Floorball

U15-Regionalliga-Spieltag in Mülheim mit Dümptener Füchse, DJK Holzbüttgen, TPSK Köln, TV Refrath Tigers und SSF Dragons Bonn (So., 10 Uhr, Kleiststraße)

Badminton

Jugend-Verbandsliga: TSV Heimaterde – Union Lüdinghausen (So., 12 Uhr, Saarner Straße)