Der 2. Spieltag der 47. Mülheimer Stadtmeisterschaften im Hallenfussball um den MWB-Cup hatte es in sich. Überraschungen und Favoritenstürze waren das Salz in der Suppe.

Riesiger Jubel bei Underdog Rot-Weiss Mülheim. Sie schafften in der „Hammergruppe“ 3 das Kunststück sich für die Endrunde zu qualifizieren. Ausschlaggebend war der 1:0-Erfolg über den haushohen Favoriten VfB Speldorf. Mann des Tages war Fatmir Berisha der bereits in der 6. Minute den Treffer des Tages erzielte. Totgesagte leben halt länger!

Des einen Freud, des anderen Leid. Nach gutem Start und einem vielversprechenden 5:2-Sieg über den MSV 07 lief alles nach Plan. Doch dann die Pleite im zweiten Spiel, die Niederlage gegen Rot-Weiss. Als Seriensieger der Jahre 2011 und 2012 sowie von 2015 bis 2018 mussten die Grün-Weissen in diesem Jahr bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Dabei werden sie aber prominent begleitet. Der Sieger von 2013, der MSV 07 schaffte das Kunststück, sich mit Null Punkten ebenfalls zu verabschieden.

In der Gruppe 2 qualifizierte sich Titelverteidiger Mülheimer FC, SC Croatia und der SV Heißen für die am 4. Januar 2020 stattfindende Endrunde.

Ergebnisse Gruppe 2 vom 29.12.

Mülheimer FC - SC Croatia 2:3

SV Heißen - SV Raadt 2:2

TSV Heimaterde – Mülh. FC 0:3

SC Croatia - SV Raadt 2:2

SV Heißen - TSV Heimaterde 2:2

Mülheimer FC - SV Raadt 3:1

TSV Heimaterde - SC Croatia 1:2

SV Heißen - Mülheimer FC 0:2

SV Raadt - TSV Heimaterde 1:3

SC Croatia - SV Heißen 1:4

Endstand Gruppe 2

1. Mülheimer FC 97 9 Pkt.

2. SC Croatia Mülheim 7 Pkt.

3. SV Heißen 5 Pkt.

4. TSV Heimaterde 4 Pkt.

5. SV Raadt 2 Pkt.

Ergebnisse Gruppe 3 vom 29.12.

Mülheimer SV - VfB Speldorf 2:5

BW Mintard - SV RW Mülheim 4:0

BW Mintard - Mülheimer SV 07 3:2

VfB Speldorf - SV RW Mülheim 0:1

RW Mülheim - Mülheimer SV 4:3

VfB Speldorf - BW Mintard 2:4

Endstand Gruppe 3

1. DJK Blau-Weiß Mintard 9 Pkt.

2. SV Rot-Weiß Mülheim 6 Pkt.

3. VfB Speldorf 3 Pkt.

4. Mülheimer SV 07 0 Pkt.