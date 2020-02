Rasse, Klasse, Spannung, Dramatik und erlösender Jubel. All das hatte das Viertelfinalspiel der Uhlen gegen den TSV Mannheim zu bieten.

In der restlos ausverkauften Halle an der Lehnerstraße steppte am Samstag der Bär. Zahlreiche mitgereiste Mannheimer Fans und der Uhlenanhang lieferten sich ein stimmungsvolles und lautstarkes Anfeuerungsduell. Auf dem Parkett ging es ebenso so heiß hin und her. Der Spielstand blieb immer spannend und die Führung wechselte andauernd ab. Nur noch zehn Minuten waren zu spielen, da führte der Gast aus Mannheim mit 5:4. Erlösender und tosender Jubel bei Spielern, Staff und Anhang als Niklas Bosserhoff den Ausgleich erzielte und damit für das Penalty-Schießen sorgte. Da hatten die Uhlen das bessere Ende für sich und siegten dank aller drei verwandelter Schüsse mit 3:1. Es trafen Ferdinand Weinke, Niklas Bosserhoff und Moritz Ludwig. Endstand also 8:6 und Einzug in das Endrundenturnier um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am 7. und 8. Februar in Stuttgart. Uhlentrainer Omar Schlingemann meinte nach dem Spiel: „Wir haben gesehen, dass nach dem 4:5-Anschlusstreffer noch was geht. Der Ausgleich war dann ein Arbeitstor. Wir haben uns am Ende dafür belohnt, dass wir unfassbar gekämpft haben und machen dann mit Kampf und Leidenschaft das 5:5. Den Rückenwind haben wir dann auch mit in die Penaltys mitgenommen, wo wir drei von drei machen.“

Endrunde in Stuttgart

Die Herren folgten damit den Damen, die bereits in der Mittagszeit ihr Viertelfinalspiel gewonnen hatten. Die Damen siegten in Mannheim beim TSV mit 4:3 und hatten damit auch das Ticket für die Endrunde gelöst. Spielerin des Tages war Katharina Kiefer die drei Tore machte. Den vierten Treffer zum 4:3-Endstand erzielte Dinah Grote. „Wir sind happy, dass wir im Final Four stehen. Es war das erwartet ekelige Kampfspiel. Ich denke, dass unser Vorteil war, dass wir aufgrund der engen Spiele gegen Rot-Weiss Köln und den Düsseldorfer HC in der Hauptrunde wussten, was wir in der Schlussphase zu tun hatten“, meinte Coach Daniel Kamphaus.

Die Damen müssen nun im Halbfinale gegen den Club an der Alster antreten. Der Club an der Alster gewann sein VF-Spiel deutlich mit 9:1 gegen die Zehlendorfer Wespen.

Den Herren steht im Halbfinale der Berliner HC gegenüber. Der Berliner HC hatte sich im VF mit 6:3 gegen den Polo Club Hamburg das Ticket für die Endrunde gesichert.

Die Partien finden am Samstag, 8. Februar in der SCHARRena in Stuttgart statt. Anpfiff ist bei den Uhlendamen um 11.30 Uhr und die Herren bestreiten ihre Partie um 18.15 Uhr. Die Endspiele stehen am Sonntag, 9. Februar um 11.30 (Damen) und um 14 Uhr für die Herren an.