Der Speldorfer Bürger- und Kurverein lädt zusammen mit dem Verein zur Erhaltung des Parks am Solbad Raffelberg e.V. am Samstag, 16. April, um 14 Uhr zum Ostereiersuchen im Raffelbergpark, Akazienallee 61, ein.



Im Anschluss an einen gemeinsamen Spaziergang durch den Park, haben die Kinder die Möglichkeit, die Verstecke des Osterhasen zu finden. Der Bürgerverein und der Verein zur Erhaltung des Raffelbergparks hoffen, dass Corona die Veranstaltung möglich macht und freuen sich auf Besuch.