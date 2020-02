Die neue bergische Plattzeitung, ich berichtete vor kurzem darüber, ist nun auch in Saarn abholbereit.

Vorgestellt wurde sie dem Saarner Stammtisch „Aul Ssaan“ beim traditionellen Pannekooken-Eeten am 07. Februar. Und zwar nach zwei schönen Mundartvorträgen von Wilfried Enaux und „Jan un Hinnerk“ alias Franz Firla und Wilhelm von Gehlen.

Enaux hatte sich dem Thema „Ist Oma eine Umweltsau?“ auf Mölmsch Platt angenommen und die Generation von Oma (eigentlich mehr Uroma) an Hand von belegbaren Tatsachen vehement vor dem unsinnigen Vorwurf, sie habe die Umwelt geschädigt, in Schutz genommen.

Jan un Hinnerk brachten den Stammtischlern Beethoven näher und dazu, den Text des berühmten Mülheimer Platt-Liedes „Mack‘sche Freud“ zu Ehren des großen Komponisten, nach dem sogar eine Straße in Mülheim benannt ist, auf seine Götterfunken-Hymne aus der 9. Sinfonie zu singen.

Danach waren alle in die wunderbar aufgemachte Plattzeitung „Dat Bergsche Wort“ vertieft.

Interessenten aus Saarn und Umgebung können die kostenlose Zeitung des Kettwigers Marc Real

bei den folgenden Betrieben abholen:

Lothar Schaff&Söhne KG Landsberger Str. 20-22 · Ssaan (45481 Mülheim an der Ruhr)

Repro-Schöneberg Düsseldorfer Str. 138 · Ssaan (45481 Mülheim an der Ruhr)