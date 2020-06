Die Stammkunden lassen uns nicht im Stich

Der zweite WiK-Betrieb auf dem Schildberg 41a ist das Dümptener Tor. Nicole und Dirk Junker haben den Restaurant-Betrieb Ende 2017 übernommen. Nicole Junker: „Wir sind froh, dass wir den normalen Betrieb wieder zum Laufen bringen konnten.“ Im Innenbereich lassen sich die Tische weit auseinanderziehen und der großzügige Außenbereich lädt förmlich zum Verweilen ein.

Dirk Junker: „Als zehn Personen aus verschiedenen Haushalten wieder erlaubt waren, stand bei uns das Telefon nicht mehr still. – Die Stammgäste sind auch in Corona-Zeiten treu geblieben.“ Und die Junkers haben alles mitgemacht: Vor dem 22. März zwei Wochen lang nur zeitlich begrenzte Öffnungszeiten, dann acht Wochen Stillstand. Mit dem 11. Mai kamen die Lockerungen. Der Anfang war aber eher schleppend, erinnern sich die Junkers.

Die geplanten Events im Dümptener Tor sind bis Ende Oktober aber erst mal „auf Eis gelegt“ – so auch das Oktoberfest. Zum Schutz der Gäste, so Dirk Junker: „Ein Fest mit 100 Personen – da hätte ich Bauchschmerzen.“ Maximal 50 Gäste werden im Sommer bei den Junkers Geburtstag oder Hochzeit feiern, mehr aber nicht.

Und was meinen die Gäste? – Die kamen erst einmal vorsichtig schauen und stellten fest, dass es draußen wie drinnen im Dümptener Tor geht und das ohne großartige Änderungen. In Sachen Desinfektion gibt es eine einlaminierte Karte und jedes Glas durchläuft zur Reinigung drei Spülvorgänge.

Den beliebten Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr gibt es zu Corona-Zeiten nicht an der Theke, dafür aber alternativ auf dem Podest. Die Junkers haben auf Gutscheine über Plattformen verzichtet und verlosen jetzt selbst Gutscheine an ihre treuesten Stammgäste. Mittlerweile haben sich die Gäste auch daran gewöhnt, Zettel unter Angaben von Namen, Adresse und Telefonnummer auszufüllen. Nach vier Wochen werden die Zettel aus Datenschutz-Gründen vernichtet. 80 Prozent der Gäste wollen 2020 nicht verreisen, so der Dümptener Gastronom. Das könnte der Gastronomie im Sommer sehr zugute kommen.