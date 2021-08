Neue Einfamilienhäuser in Dümpten

In Dümpten, am Bottenbruch, ehemals Haus-Nr. 2, werden 13 neue Einfamilienhäuser entstehen. Die Erdarbeiten haben bereits begonnen und damit auch die Vermarktung der 129 qm großen Häuser. „Mit der Fertigstellung ist bis November 2022 zu rechnen,“ so Thomas Bolte, Pressesprecher der Dornieden Generalbau GmbH.

Die zur Dornieden Gruppe aus Mönchengladbach gehörende VISTA Reihenhaus GmbH baut am Bottenbruch den Haustyp VISTA L. Alle Einfamilienhäuser werden im energiesparsamen KfW-Effizienzhaus-Standard 55 realisiert. Diese Bauweise bietet einen Kostenvorteil im Tilgungsbereich, so der Fachmann. Die nachhaltige Bauweise wird von der staatlichen Förderbank KfW mit einem Tilgungszuschuss von bis zu 18.000 Euro unterstützt. Diese Häuser verbrauchen 45 Prozent weniger Energie als vergleichbare Neubauten. Allein dadurch zahlt sich Energieeffizienz aus.

Die Wohnfläche mit bis zu fünf Zimmern beinhaltet ein ausgebautes Dachstudio, Küche, Bad und Gäste-WC. Zu allen Häusern gehören eigene Gärten, Garagen oder Stellplätze. Dümpten ist ein beliebter Standort zum Wohnen. Zum einen gibt es hier in unmittelbarer Nähe - im Horbach- und Hexbachtal – eine ländliche Idylle, aber auch eine gute Infrastruktur. „Wir freuen uns sehr, auch in Mülheim unsere beliebten Einfamilienhäuser bauen zu können,“ so Martin Dornieden, Geschäftsführer von VISTA.

Als Teil der Dornieden Gruppe profitiert VISTA von langjähriger Erfahrung in der Projektentwicklung. Die Firma Dornieden ist seit 1913 im Bausektor aktiv. Die auf Einfamilienhäuser spezialisierte VISTA Reihenhaus GmbH wurde 2008 gegründet – rund 2.000 Eigenheime wurden seitdem vermarktet.

Der Bau soll noch in diesem Jahr starten. Jetzt sofort aber startet der Vertrieb. Ein Eigenheim am Bottenbruch kostet ab 369.500 Euro und soll vor allem Familien und Paare ansprechen. Zwei KiTas und eine Grundschule sind vom Bottenbruch aus in wenigen Minuten erreichbar. Weiterführende Schulen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Zwei Bolzplätze, ein Spielplatz und mehrere Sportplätze sind leicht erreichbar.

Interessenten für die neuen Eigenheime von VISTA am Bottenbruch können sich an Julia Hansen (hansen@vista-reihenhaus.de) wenden.