Am 16.01. und 13.02.2020 richten wir,

die Bürgerinitiative TramVia Mülheim,

die ersten beiden Infoabende (ab 19:00

in der Dezentrale) zum Themenkomplex

"Moderne Omnibustechniken" aus.

Am ersten Abend stellt ein Hersteller

einen Bustyp mit stationärer Ladung

vor, beim zweiten Abend steht

die dynamische Ladung im Mittelpunkt

nebst einer möglichen Anpassung

der technischen Verkehrsinfrastruktur

in Mülheim.

Anmeldung über unsere Internetseite

www.tramvia-muelheim.de.rs (Kontakt).