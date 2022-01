Der Arbeitsmarkt in Mülheim

• Arbeitslosenzahl: 6.823 (-24 / -0,4 %)

• Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -506 / -6,9 %

• Arbeitslosenquote (gegenüber Vormonat): 7,9 % (unverändert)

„Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit in Mülheim hat die Arbeitslosenquote im Dezember nicht verändert. Sie beträgt weiterhin 7,9 Prozent. Die sich seit einigen Wochen zunehmend verschärfende pandemische Lage und die damit einhergehenden Einschränkungen für Unternehmen zeigen nun ihre Wirkung auf die uns gemeldeten Stellenangebote. Im aktuellen Monat haben uns Betriebe rund 100 Stellen weniger zur Verfügung gestellt als im November. Dies bedeutet ein Minus von 30 %“, erläutert Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oberhausen, und fügt hinzu: „Zudem sehen wir, dass die Betriebe in diesem Monat wieder etwas stärker auf unser Instrument Kurzarbeit setzen, um ihre Beschäftigten im Ernstfall absichern zu können.“

Ausführliche Informationen zur Kurzarbeit und dem Kurzarbeitergeld gibt es hier: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/

Arbeitslosigkeit

Im Dezember sank die Arbeitslosigkeit in Mülheim um 24 Personen. Somit waren insgesamt 6.823 Mülheimer/innen arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich gab es einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 506 Personen (-6,9 %). Die Arbeitslosenquote hat sich nicht verändert und beträgt weiterhin 7,9 %.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)

Die Agentur für Arbeit betreute im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Dezember 1.557 Arbeitslose, 60 Personen weniger als im letzten Monat und 669 weniger als im Dezember 2020 (-30,1 %).



Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II)

Das Jobcenter Mülheim an der Ruhr zählte in der Grundsicherung 5.266 Arbeitslose, 36 Personen mehr als im letzten Monat und 163 mehr als im Dezember 2020 (+3,2 %).

Jugendarbeitslosigkeit

Insgesamt gab es in der Ruhrstadt 273 junge Arbeitslose unter 25 Jahren, 12 mehr als im November und 72 weniger als im Dezember 2020. Die Jugendarbeitslosenquote beträgt aktuell 3,7 % (plus 0,2 %-Punkte). Von den Jugendlichen befanden sich 113 Personen in der Betreuung des Rechtskreises SGB III (Arbeitslosenversicherung), 5 mehr als im November und 40 weniger als im Dezember 2020. Bei dem Mülheimer Jobcenter waren 160 arbeitslose Jugendliche registriert, 32 weniger als im Vorjahresmonat.

Langzeitarbeitslosigkeit

Mit aktuell 4.051 Personen hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber November um 36 Personen zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es einen Anstieg von 433 Frauen und Männern.

Unterbeschäftigung

Die Unterbeschäftigung umfasste im Dezember für Mülheim 9.040 Personen. Das waren 62 mehr als im November und 251 weniger als im Dezember 2020. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt 10,2 %. Im Rechtskreis des SGB III betrug die Unterbeschäftigung 1.932 Personen (53 weniger als im Vormonat und 699 weniger als im Dezember 2020). Bei dem Mülheimer Jobcenter lag die Unterbeschäftigung bei 7.108 Personen, 115 mehr als im November und 448 mehr als im Vorjahresmonat.



Arbeitskräftenachfrage

Die Vermittler/innen des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Mülheim konnten insgesamt 257 neue Stellen akquirieren, 105 weniger als im Vormonat und 18 mehr als im Vorjahresmonat. Im Bestand befanden sich zum Stichtag 1.329 Arbeitsstellen, 208 weniger als im November und 250 mehr als im Dezember 2020.

Im Dezember wurden die meisten freien Stellen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen inklusive Lehre und Erziehung gemeldet, gefolgt von dem Bereich Produktion und Fertigung.

Kurzarbeit

Im Dezember haben 18 Mülheimer Betriebe für potentiell 162 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Die Anzeigen auf Kurzarbeit sind damit wieder leicht gestiegen. Wie viele Unternehmen die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, zeigt sich nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Demnach befanden sich im Juni 2021 in Mülheim 417 Betriebe in Kurzarbeit mit insgesamt 1.965 betroffenen Beschäftigten.

Beschäftigung

Zum aktuellen Stichtag Ende Juni 2021 waren am Arbeitsort Mülheim insgesamt 59.361 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 101 Beschäftigte mehr als im März 2021 (+0,2 %) und 771 Personen oder 1,3 % mehr als im Vorjahresquartal (Juni 2020). Von den Beschäftigten arbeiteten 73,5 % in Vollzeit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es nach Branchen betrachtet die stärkste Zunahme in der Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie (+3.340, +56,1 %). Am ungünstigsten war hingegen die Entwicklung in der Energieversorgung (-3.902, -94,3 %).