„Sozialromantische Verklärung“ wirft der Stadtverordnete Jochen Hartmann den SPD Stadträten Spliethoff und Kasberger vor. Beide hatten die Auffassung vertreten, jugendliche und heranwachsende Kriminelle bedürften allein einer intensiven pädagogischen Begleitung. Hartmann : „ Gegen jugendliche Intensivtäter hilft in der Regel nur die harte Hand des Strafgesetzes“. Bis jemand als Intensivtäter erfasst werde, habe dieser schon eine Vielzahl zum großen Teil erheblicher Taten begangen.

Richtig sei allerdings die Bemerkung, daß hiergegen eine Polizeiwache nicht hilfreich sei. An „gefährlichen Orten“ bedürfe er zur Vermeidung von Straftaten und zur Erhöhung des Verfolgungsdrucks permanenter Einsatztrupps der Polizei. Bezirksamte, so wichtige ihre Aufgabe zur Kontakthaltung mit der Bevölkerung vor Ort auch sei, könnten dies nicht leisten.