Zum fünften Mal beteiligt sich der Kreis Wesel am bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“. In diesem Jahr radeln erstmals alle 13 Kommunen des Kreises Wesel zeitgleich mit. In den drei Aktionswochen sollen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger alle ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer dokumentieren – egal, ob das der Weg zur Arbeit oder Schule ist, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Jeder Kilometer zählt!

Klimaschutzmanager Stephan Baur berichtet über die Neuerungen: „Erstmals wird es Wanderpokale für die beiden Orte mit den meisten aktiven Radfahrenden geben – absolut und relativ zur Einwohnerzahl. Natürlich zählen weiterhin auch die Kilometer, aber die Zahl der Aktiven, die etwas für ihre Gesund und den Klimaschutz tun wollen, steht im Fokus.“

Unterstützt wird das Stadtradeln im Kreis Wesel in Neukirchen-Vluyn insbesondere von der Volksbank Niederrhein.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn

Für alle Radler gibt es wieder die „Stadtradelblume“ als Erkennungszeichen für die Fahrradlampe: Wer möchte, holt sich die gelbe Filzblüte nach Absprache bei Stephan Baur im Rathaus ab. Kontakt: 02845/391260 oder neukirchen-vluyn@stadtradeln.de.