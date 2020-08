Eine Oberhausenerin (31) fuhr am 10.08.2020 gegen 22:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Josefstraße und bog nach links in die Nohlstraße ab. Eine Radfahrerin (53) kam mit einem E-Bike von links und bremste zur Kollisionsvermeidung stark ab. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Zur Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.