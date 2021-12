Am 28.12.2021 gegen 10:30 Uhr hat sich ein Kradfahrer (36) im Bereich Ruhrorter Straße/Siebenbürgenstraße bei einem Sturz schwer verletzt.

Der Kleinkraftradfahrer fuhr auf der Ruhrorter Straße in Richtung Duisburger Straße. In der Kurve vor der Unterführung brach das Krad auf der nassen Fahrbahn aus. Der Fahrer rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegen kommenden Pkw. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.