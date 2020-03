Gestern (12.03.), gegen 17 Uhr, hielten Polizisten einen 34-jährigen Mann auf der Duisburger Straße an. Er hatte während der Fahrt mit seinem VW Polo das Handy benutzt. Beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten sofort ein starker Geruch von Cannabis entgegen. Der Oberhausener war um keine Antwort verlegen und gab an, ein Bekannter, den er zuvor hatte aussteigen lassen, habe Cannabis dabei gehabt. Nachdem die Polizisten ankündigten, ihn zu durchsuchen, zückte er plötzlich das Cannabis aus seiner Tasche und überreichte es freiwillig den Beamten.

Nach einem Drogenvortest war klar, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte, weshalb er zur Wache für eine Blutprobenentnahme mitgenommen wurde. Außerdem fanden die Polizisten dort heraus, dass er seinen Führerschein schon vor einem Jahr abgeben musste und deshalb gar nicht mit dem Fahrzeug hätte fahren dürfen. Er durfte dann die Wache schließlich verlassen - allerdings ohne seine Fahrzeugschlüssel, dafür aber mit einer Strafanzeige in der Tasche.