Sachbeschädigung an Taxi endet im Polizeigewahrsam

Kurz nach 05:00 Uhr am Morgen des 07.08. wurde die Oberhausener Polizei über einen alkoholisierten Randalierer auf einem Tankstellengelände der Mülheimer Straße informiert.

Zunächst war der unbekannte Mann geflüchtet, nachdem er sich erst auf den Fahrersitz eines an der Tankstelle befindlichen Taxis gesetzt hatte und danach mit Kanistern aus der dortigen Auslage das Fahrzeug bewarf. Die gerufenen Polizisten hatten den Einsatzort auf der Mülheimer Straße gerade erst verlassen, da erhielten sie die erneute Meldung, dass der zuvor flüchtige Täter nun wieder an der Tankstelle randalieren solle. In Anwesenheit der Beamten trat der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Mann gegen die dortigen Zapfsäulen und ließ sich auch nach Ansprache nicht beruhigen, sodass die Beamten dem Mann Handschellen anlegen mussten.

Der Randalierer wurde durch die Beamten zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt, dort wurde er nach Ausnüchterung wieder entlassen.